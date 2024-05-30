搜狗硬件产品服务今日下线：糖猫手表 / 词典笔、搜狗翻译宝等产品将停止服务

IT之家 5 月 30 日消息，根据搜狗官方公告，由于业务调整，搜狗硬件产品（糖猫手表、糖猫在家、糖猫词典笔、搜狗翻译宝 / 翻译笔、搜狗录音笔）即将于 2024 年 5 月 30 （今）日 23 点 59 分正式停止服务。

在该服务下线之后，搜狗将不再提供任何在线服务、技术支持或维修服务，请用户在 2024 年 5 月 30 日 23 点 59 分前及时备份相关数据。为确保用户的个人信息不会泄露，搜狗在停止服务后会对所有用户数据进行安全删除。

IT之家查询公开资料得知，“糖猫”品牌系搜狗公司 2014 年孵化的新兴业务，官方曾称其为面向未来、在“智慧战略”的前提下，围绕大数据和“互联网 + 智能硬件”所进行的重要布局。该品牌旗下拥有面向 3-9 岁儿童设计开发的儿童智能手表等产品。

2018 年，搜狗推出了 398 元的录音翻译笔，支持全球 17 种语言与中文即时互译，号称最快每分钟识别 400 字。同年搜狗还推出了“旅行翻译宝”，支持 17 种语言，售价 1498 元。

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