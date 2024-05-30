OpenAI 首席技术官：生成式 AI 带来的经济影响“才刚刚开始”显现

IT之家 5 月 30 日消息，据彭博社报道，OpenAI 首席技术官米拉・穆拉蒂今日以视频连线的形式参与新加坡 Asia Tech X 会议。她表示，OpenAI 最新的 GPT-4o 模型可以帮助用户生成文本、演示文稿和视频等内容，使用起来更简便，正在推动用户广泛使用。当前，人们越来越多地使用 AI 工具来完成编码、写作和行政工作等任务。

穆拉蒂表示：“我们还没有完全认识到这将对企业和工作产生的影响，因为它才刚刚开始。但到目前为止，我们看到的是，在很短的时间内这些 AI 系统已经作为‘协助者’的角色进入了工作场景。”当前 AI 的发展竞争非常激烈，竞争实际上是非常有利的，尤其在安全领域，人们不会“偷工减料”。

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据IT之家此前报道，美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）表示，生成式人工智能可以促进生产力增长，但“短期内可能不会”，因此有说法称，当前 AI 的潜力被“过度夸大”了。

OpenAI 首席运营官布拉德・莱特凯普（Brad Lightcap）本月也提出了与穆拉蒂类似的观点。莱特凯普表示，“只用一年就能重塑经济格局？那对我们来说，要求太高了！”如果 OpenAI 停止所有未来的人工智能开发（当然，它不会这么做），那么其现有模式的全部影响还需要相当长的时间才能显现出来。

简单来说，人们可能还需要更长时间，才能看到 AI 对经济领域真正的影响。

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