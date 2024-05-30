商务部：将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》

IT之家 5 月 30 日消息，商务部今日召开例行新闻发布会，新闻发言人何亚东表示，将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，会同有关部门、各地方抓好落实，并重点做好以下四方面工作：

一是赋能产业发展。依托我国 165 个跨境电商综试区，结合各地的产业禀赋和区位优势，带动产业带更多企业利用跨境电商参与国际贸易。

二是加大主体培育。指导跨境电商综试区积极培育链主企业，引领上下游中小企业数字化改造。举办外贸新业态专题培训，加强能力建设。

三是加强交流借鉴。召开跨境电商综试区现场会，加强典型案例和经验交流。提升行业自律水平，引导有序竞争。

四是营造良好环境。积极参与国际多双边合作，在自贸协定谈判、联委会和混委会等工作机制项下，加入跨境电商议题。支持跨境电商综试区、行业、企业积极开展国际交流与合作。

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据介绍，近年来，跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。过去 5 年，我国跨境电商贸易规模增长超过 10 倍。2024 年一季度，跨境电商进出口 5776 亿元，增长 9.6%，其中出口 4480 亿元，增长 14%。根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超 12 万家，跨境电商产业园区超 1000 个，建设海外仓超 2500 个、面积超 3000 万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超 1800 个，面积超 2200 万平方米。

IT之家注意到，路透社记者在发布会上提问称“如果欧盟委员会裁定中国新能源汽车行业获得了不公平的补贴，中国是否会与欧盟成员国进行谈判，以解除欧盟对中国出口产品征收关税的授权？”对此何亚东表示：“中方将密切关注调查进展，并将坚决采取措施捍卫中国企业的合法权益。”

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