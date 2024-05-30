乐天派人在传感器 POP 上市：接入米家、毫米波雷达，首发 89 元起

IT之家 5 月 30 日消息，乐天派推出五合一人在传感器 POP，搭载毫米波雷达，接入米家生态，支持人在开灯、人走关灯，首发价 89 元起。

IT之家附该产品详情如下：

乐天派人在传感器 POP 支持毫米波雷达 + 红外探测 + 光线 + 温度 + 湿度检测，支持光线 + 人体存在的识别功能、温湿度 + 人体存在的识别功能。

官方表示，相比于传统红外传感器 POP 增加生物能量探测，能识别人体，检测准确率以及人体识别率提升。

POP 目前支持单一雷达模式和单一红外模式，新增雷达 + 红外辅助模式。在雷达 + 辅助红外模式下，对环境的兼容性更强，适用于大多数场景，可降低用户使用门槛，省略配置工作。

乐天派人在传感器 POP 接入小米米家生态，支持搭配具备蓝牙 Mesh 的米家网关使用，在米家 App 可以实时查看 24 小时有人无人状态、环境光照度曲线、温度变化曲线、湿度变化曲线。

POP 长宽为 55mm×55mm，拥有 18mm G2 圆角，可实现家居 86 盒以及 75mm 筒灯孔嵌入式安装；传感器拥有磁吸版，可以直接吸附在金属平面，可搭配支架实现 180° 角度调节。

乐天派人在传感器 POP 现已开售，售价信息如下：

白色非磁吸款：原价 129 元，首发价 89 元

白色慈溪款：原价 139 元，首发价 99 元

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