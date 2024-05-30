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传音旗下 TECNO 推出 CAMON 30 系列定制版手机：业界首个咖啡渣材质后壳

2024/5/30 22:36:32 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 30 日消息，“非洲之王”传音旗下 TECNO 今日宣布与德国奢侈品牌 Loewe 合作，推出了一款定制版的 CAMON 30 系列手机，其最突出的特点是“环保”，超过 25% 的原料为生物材料，后壳材质为可循环利用的咖啡渣。

据介绍，这是业界首款由咖啡渣制作的手机后壳，每个后壳使用约 0.8g 的废弃咖啡渣，生产过程中不使用有机溶剂、不额外加水，电力完全来自太阳能。配色方面，其采用绿色作为主基调，展示“可持续发展”与“时尚设计”的承诺，渐变色的灵感则是来源于自然界树叶的生命周期，官方称这是“自然、技术和时尚的庆典”。

CAMON 30 系列手机已经于 4 月上旬在非洲市场开售，IT之家汇总大致配置如下：

TECNO CAMON 30 Pro 5G

TECNO CAMON 30 Pro 5G 手机

TECNO CAMON 30 Pro 5G 手机使用天玑 8200 处理器，搭载索尼 IMX890 OIS 主摄与 50MP 超广角镜头，支持 AIGC 人像、4K 60fps 录像等功能。

极光样张

此外，该手机搭载 12GB + 512GB 存储组合，使用 5000mAh 电池，支持 70W 快充。

TECNO CAMON 30 5G

TECNO CAMON 30 5G 手机使用天玑 7020 处理器、6.78 英寸 FHD+ AMOLED 屏幕，同样搭载 5000 万像素 OIS 主摄，但传感器尺寸有所缩小。该手机同样使用 5000mAh 电池，支持 70W 快充。

TECNO CAMON 30

Tecno Camon 30 手机

TECNO CAMON 30 手机搭载 Helio G99 处理器，同样使用 5000mAh 电池，支持 70W 快充。

TECNO CAMON 30 Premier 5G 手机

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关键词：Tecno传音

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