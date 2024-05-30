传音旗下 TECNO 推出 CAMON 30 系列定制版手机：业界首个咖啡渣材质后壳

IT之家 5 月 30 日消息，“非洲之王”传音旗下 TECNO 今日宣布与德国奢侈品牌 Loewe 合作，推出了一款定制版的 CAMON 30 系列手机，其最突出的特点是“环保”，超过 25% 的原料为生物材料，后壳材质为可循环利用的咖啡渣。

据介绍，这是业界首款由咖啡渣制作的手机后壳，每个后壳使用约 0.8g 的废弃咖啡渣，生产过程中不使用有机溶剂、不额外加水，电力完全来自太阳能。配色方面，其采用绿色作为主基调，展示“可持续发展”与“时尚设计”的承诺，渐变色的灵感则是来源于自然界树叶的生命周期，官方称这是“自然、技术和时尚的庆典”。

CAMON 30 系列手机已经于 4 月上旬在非洲市场开售，IT之家汇总大致配置如下：

TECNO CAMON 30 Pro 5G

TECNO CAMON 30 Pro 5G 手机使用天玑 8200 处理器，搭载索尼 IMX890 OIS 主摄与 50MP 超广角镜头，支持 AIGC 人像、4K 60fps 录像等功能。

此外，该手机搭载 12GB + 512GB 存储组合，使用 5000mAh 电池，支持 70W 快充。

TECNO CAMON 30 5G

TECNO CAMON 30 5G 手机使用天玑 7020 处理器、6.78 英寸 FHD+ AMOLED 屏幕，同样搭载 5000 万像素 OIS 主摄，但传感器尺寸有所缩小。该手机同样使用 5000mAh 电池，支持 70W 快充。

TECNO CAMON 30

TECNO CAMON 30 手机搭载 Helio G99 处理器，同样使用 5000mAh 电池，支持 70W 快充。

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