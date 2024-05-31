戴尔科技集团：2025 财年第一财季营收 222 亿美元，同比增长 6%

IT之家 5 月 31 日消息，戴尔科技集团今日公布了 2025 财年第一财季业绩报告，营收为 222 亿美元（IT之家备注：当前约 1611.72 亿元人民币），同比增长 6%。

主要指标方面，该集团报告期内净利润 9.55 亿美元（当前约 69.33 亿元人民币），同比增长 65%。运营利润为 9.2 亿美元（当前约 66.79 亿元人民币），non-GAAP 运营利润为 15 亿美元（当前约 108.9 亿元人民币）。运营现金流为 10 亿美元（当前约 72.6 亿元人民币）。每股摊薄收益为 1.32 美元（当前约 9.5832 元人民币），同比增长 67%。

戴尔科技集团通过股票回购和分红向股东回馈了 11 亿美元（当前约 79.86 亿元人民币），本财季末公司的现金和投资余额为 73 亿美元（当前约 529.98 亿元人民币）。

戴尔科技集团首席财务官 Yvonne McGill 表示：

随着人工智能（AI）持续推动新的增长，我们也再次展现了自身强大的执行力和提供强劲现金流的能力。本财季公司营收增长 6%，达 222 亿美元，服务器和网络业务营收增长 42%，过去 12 个月我们产生的运营现金流达 79 亿美元。

其中，基础设施解决方案集团（ISG）第一财季营收为 92 亿美元（当前约 667.92 亿元人民币），同比增长 22%。服务器和网络业务营收创历史新高，达 55 亿美元，增长 42%。存储业务营收为 38 亿美元，与去年同期持平。运营利润为 7.36 亿美元。

客户端解决方案集团（CSG）第一财季营收为 120 亿美元（当前约 871.2 亿元人民币），与去年同期持平。商用客户业务营收为 102 亿美元，消费业务营收为 18 亿美元。运营利润为 7.32 亿美元。

戴尔科技集团副董事长兼首席运营官 Jeff Clarke 表示：

没有公司比戴尔更有能力将 AI 引入企业。我们的服务器和网络业务营收在第一财季创历史新高，AI 优化服务器订单量实现连续增长，达 26 亿美元，出货量增长超过 100%，达 17 亿美元，积压订单量增长超过 30%，达 38 亿美元。

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