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全国学生可领，网易宣布免费赠送 VIP 邮箱、网易云音乐等会员礼包

2024/5/31 7:46:26 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 31 日消息，网易日前宣布，从 5 月 30 日起，全国所有拥有 Edu 邮箱的高校学生，无论是本科生还是研究生，都可以免费领取“启航邮”专属 VIP 邮箱（点击跳转），还能获得网易云音乐、网易严选和有道云笔记的免费会员大礼包。

据官方介绍，启航邮有以下六大权益：

  • 10G 容量、3G 大附件；

  • 无广告界面，专注邮件收发；

  • VIP 专项客服团队快速处理账号问题

  • 邮箱地址带有学校名和 VIP 标识：如果你是清华的同学，你将得到一个域名为 —— xxx.thaa@vip.163.com 的启航邮（thaa 取自清华校友总会英文简称）。

  • 离开校园后，也能使用；

  • 免费拥有网易云音乐、网易严选、云笔记会员。

IT之家附会员领取步骤：

  • 网易云音乐（三个月）、网易严选会员：领取启航邮时，绑定手机号码后，该手机号码会被自动关联网易云音乐及网易严选会员。

  • 有道云笔记会员：成功登录启航邮后，你的邮箱会自动收到一封云笔记会员登录邮件，点击邮件，按照提示填写已注册的有道云笔记账号，即可绑定会员。

在此之前，网易已经宣布向清华等 10 多所高校免费开通 VIP 邮箱，免费享受网易云音乐、网易严选、云笔记等会员特权，这一次是之前活动范围的扩大。

相关阅读：

网易宣布向清华等 10 多所高校免费开通 VIP 邮箱，免费享受网易云音乐、网易严选、云笔记等会员特权

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关键词：网易云音乐网易邮箱

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