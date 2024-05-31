一箭五星！国内民营火箭新纪录！谷神星一号连续两天发射成功

IT之家 5 月 31 日消息，北京时间 2024 年 5 月 31 日 7 时 39 分，星河动力航天公司于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号（遥十二）・江南集中区号运载火箭（任务代号：Heroes，英雄），顺利将极光星座 01 星（复旦信息星）、02 星（上海电机学院一号）、河北临西一号卫星、张江高科号卫星、逆水寒二号卫星共 5 颗卫星送入 535km 晨昏轨道。

极光星座 01 星（复旦信息星）、02 星（上海电机学院一号）由北京极光星通科技有限公司联合中国航天科技集团、上海埃依斯航天、星河动力航天公司、北京天链测控、馥昶空间、巡天航宇、中国电子科技集团公司第二十九研究所、复旦大学信息科学与工程学院、上海电机学院等单位共同研制，将在轨开展星间和星地的长时通信验证工作，构建“激光通信在轨实验平台”，可在轨响应不同速率、不同体制、不同轨道间距的业务场景需求，充分摸索空间环境、冷热交变、平台姿态扰动、轨控机动等业内重点关注因素对长时间建链通信的影响因子，进一步优化 ATP 跟踪算法，摸索低等级部组件在商业航天中应用的可行性和健壮性，为我国低轨卫星互联网巨型星座的激光通信应用可行性提前开展在轨验证，积累在轨数据，并将该试验数据向用户和业内专家共享，为加速我国巨型星座建设奠定基础。

河北临西一号卫星由天津云遥宇航科技有限公司联合北京钧天航宇技术有限公司共同研制，该卫星为气象遥感卫星，搭载 GNSS 掩星大气探测载荷，可以获取大气温度、湿度、气压及电离层电子密度等信息，弥补传统气象观测手段的不足。卫星采用钧天一号卫星平台，充分体现了模块化、一体化、低成本的设计理念，平台应用钧天航宇自主研发的智能在轨管理系统，大幅提升卫星自主管控能力和综合使用效益。

张江高科号卫星、逆水寒二号卫星充分继承红外遥感卫星的成熟产品和研制技术方案，具有集成度高、重量轻、体积小、性价比高等特点。卫星搭载 GNSS 掩星和长波红外相机载荷，通过对 GNSS 掩星数据反演可得到大气层温、湿、压以及电离层电子密度，通过长波红外相机获得目标信息，对大气及热点目标探测，在气象观测领域具有广阔的应用前景和应用价值。

光因科技钙钛矿组件作为此次测试载荷随火箭一起进入太空，用以收集并分析钙钛矿太阳能电池在太空极端环境下的运行耐受性及效率等数据。