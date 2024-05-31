上海极目银河数字科技公司被曝突然解散：老板欠 62 亿元跑路，数百人原地失业

IT之家 5 月 31 日消息，近日有网友在脉脉发文称，上海极目银河数字科技公司（极目银河）遭遇了财务危机，公司老板已失联，数百员工工资数月未发，累计亏损高达 62 亿人民币。

一封报警回执近日在社交媒体上快速传播，报案内容为寻找上海市极目未来园老板陈群。据读特新闻 5 月 29 日报道，员工于 5 月 27 日收到“老板跑路，公司破产”通知，欠薪情况属实，目前正在集体劳动仲裁维权中。

有员工向南方都市报透露，上海南蕰藻路 819、869 号极目未来园上的招牌已在拆除。另有极目科技员工声称已实名报警，赶到公司老板所在的别墅寻人时，现场已人去楼空，仅留有一张 A4 打印纸和一个 U 盘。该打印纸上写明，该公司老板因无法兑付投资人的钱合计 62 亿元，最终只能选择逃避。

公开信息显示，上海极目银河数字科技有限公司成立于 2023 年 2 月，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业，企业注册资本 7861 万人民币，法定代表人是陈某。

该公司官方渠道信息显示，极目银河是一家多元化的科技集团，旗下拥有十余家科技子公司和控股公司，业务遍布中国和全球 40 余个城市，拥有超过 1000 名员工，其中 800 多名是高水平的研发人员。

IT之家访问极目银河官网发现，该公司网站已出现错误无法进入。此外，该公司微信公众号“极目人”在 5 月 24 日还发布了一条新员工培训的推文，也就是“欠薪跑路”事件 3 天前。

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