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育碧“Ubisoft Forward”游戏展示会 6 月 11 日举行，《星球大战：亡命之徒》《刺客信条：影》等亮相

2024/5/31 9:52:32 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 31 日消息，育碧今天宣布将在北京时间 6 月 11 日凌晨 3 时举办“Ubisoft Forward”游戏展示会，目前官方已经上线专题网站，其中提到育碧将展示《星球大战：亡命之徒》、《刺客信条：影》、《不羁联盟》等作品

IT之家获悉，育碧提到的《星球大战：亡命之徒》将于 8 月 30 日发布，本作目前已经在育碧商城国区开启预售，标准版售 298 元，黄金版售 448 元，终极版售 548 元，其中黄金 / 终极版玩家可以在 8 月 27 日抢先体验游戏。

 

《刺客信条：影》将于 11 月 15 日发布，游戏登陆 PS5、Xbox Series X|S、PC、苹果平台，目前已上架苹果 Mac App Store，定价 69.99 美元（IT之家备注：当前约 507 元人民币）。

 

《不羁联盟（XDefiant）》已于 5 月 21 日正式开服，PlayStation 5、 Xbox Series S|X 和 PC（育碧商城）平台的玩家都可以参与竞技，IGN 给这款游戏打出了 7 分评价，认为本作延续了育碧一贯以来“罐头游戏”的传统，声称“这是一款融合了育碧多个系列要素的街机风格竞技场射击游戏，但却很难真正脱颖而出”。

 

本月早些时候，育碧确认还将参加 8 月份在德国举行的科隆游戏展。

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关键词：星球大战：亡命之徒育碧游戏刺客信条：影

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