英国科学家研发可变形触摸屏：通过手指按压感受不同柔软度

IT之家 5 月 31 日消息，英国巴斯大学的科学家研发了一种名为 DeformIO 的新型可变形触摸屏技术，它可以通过手指按压而变形，且能根据用户施加的力度变得更软或更硬。

这款触摸屏目前还是概念原型，相关论文发表于最近的《ACM 建模与计算机模拟杂志》。（IT之家附论文链接：点此进入）

DeformIO 由硅胶制成，它使用气动和电阻传感（一种将物理力转换为电信号的技术）来检测压力。用户可以按下屏幕，然后用手指在屏幕表面“丝滑”、连续地移动。

用户可以同时向屏幕的多个区域施加压力，屏幕能够区分压力级别，制造出与检测到的力相适应的柔软度。

DeformIO 研究员詹姆斯・纳什表示，“你将像平常操作物理对象一样直接操控数字对象，我们的屏幕让用户能够在柔软的表面上感受到丰富的触觉反馈。”

研究人员希望 DeformIO 可以得到广泛的应用，例如电子游戏、医学培训模拟，甚至通过视频通话进行远程物理接触。

这种可变形的屏幕还可能改变用户与设备的交互方式。例如，在网上购物之前，购物者只需按下 DeformIO 手机显示屏，就可以“触摸”新沙发的面料，或者“感受”枕头的柔软。

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