请警惕 Office 破解器，黑客用于分发“全家桶”恶意软件

IT之家 5 月 31 日消息，AhnLab 安全情报中心今天发布示警博文，表示有黑客伪装成微软 Office 破解器，来分发包括远程访问木马（RAT）、加密货币挖掘机、恶意软件下载器等恶意软件。

博文指出攻击者精心设计了 Office 破解工具的界面，用户可以选择要安装的版本、语言以及使用 32 位还是 64 位变体。

不过该破解工具后台会启动混淆的 .NET 恶意软件，该恶意软件会访问 Telegram 或 Mastodon 频道，接收一个有效的 URL，并从该 URL 获取其他组件。

URL 指向 Google Drive 或 GitHub，这些平台上托管的 base64 有效载荷包含 PowerShell 命令，使用 7Zip 解压缩后可将一系列恶意软件引入系统。

据 ASEC 称，被入侵系统上的恶意软件会安装各种类型的恶意软件，IT之家附上内容如下：

Orcus RAT：实现全面远程控制，包括键盘记录、网络摄像头访问、屏幕捕获和系统操作，以实现数据外渗。

XMRig：使用系统资源挖掘 Monero 的加密货币矿机，它会在受害者玩游戏等资源使用率较高时停止挖矿，以避免被发现。

3Proxy：通过打开 3306 端口将受感染系统转换为代理服务器，并将其注入合法进程，允许攻击者路由恶意流量。

PureCrypter：下载并执行来自外部的额外恶意有效载荷，确保系统持续感染最新威胁。

AntiAV：通过修改安全软件的配置文件来破坏和禁用安全软件，使软件无法正常运行，并使系统容易受到其他组件操作的影响。

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