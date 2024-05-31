小米汽车 SU7 城市 NOA 开通北京、上海等十城，OTA 1.2.0 将于 6 月 6 日开启推送

IT之家 5 月 31 日消息，小米汽车今日宣布，小米 SU7 OTA 1.2.0 将于 6 月 6 日开启推送，城市 NOA 开通十城、驻车空间推出“小憩模式”、支持导入更多米家设备。

IT之家附主要更新内容：

新增「城市领航辅助」功能

满足「智能驾驶安全里程」条件的用户，可在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安、南京、苏州十城核心区域的主要道路，使用城市领航辅助驾驶功能。

优先为「智能驾驶安全行驶里程」累计达到 1000km 的车主用户陆续开通；

累计达到 1000km 智驾里程的用户统计时间截至 2024 年 5 月 31 日 00:00 ；

「智能驾驶安全里程」指较少触发危险驾驶行为惩罚的智能驾驶行驶里程。

新增驻车空间小憩模式

驻车空间推出“小憩模式”，提供舒缓的休息氛围的同时还有快捷闹钟、座椅躺平 / 复位 / 记忆、小米手机勿扰模式等联动功能。

人车家全生态体验升级

后排 Pad 地图可添加途径点、修改目的地，后排地图选点同步流转至前排大屏 (仅小米 Pad 支持)

小米对讲机 3 支持方向盘按键控制，实现免提对讲

可连接蓝牙游戏手柄，享受大屏游戏

小米手机连接至车辆热点后，可在手机高德地图、百度地图美团、大众点评 App 内，通过系统分享弹，快速分享地点到车机

智能设备 App 支持导入米家灯光、窗帘、环境、摄像机品类

具体升级方法

车机端：车机向用户推送更新信息后点击“立即更新”即可或在车辆选择“设置 > 系统 > 系统版本”后，点击版本更新

App 端：在小米汽车 App“车辆”页中，点击版本更新提示。

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