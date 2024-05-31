HTC U24 / pro 手机有望下月发布：窄边框曲面屏、搭骁龙 7 Gen 3 + 12GB RAM

IT之家 5 月 31 日消息，HTC U24 / pro 手机最近消息不断，昨日 HTC 官方 Facebook 账号发布一则新机预热活动，声称该机已进入“上市倒数时”。

HTC 官方账号同时在评论区中声称预热拼图活动将于 6 月 6 日结束，同时将在“新机上市当日”于活动页面公布获奖名单，考虑到 HTC 不太可能举办太多带有奖品的预热活动，因此系列手机有望下月发布。

此前 HTC U24 / pro 手机已经官宣，从官方发布的海报图中可以看出该机顶部采用窄边框设计，与之前谷歌 Play Console 数据库中曝光的手机外观一致，该机配备高通骁龙 7 Gen 3 处理器，屏幕分辨率为 1080 × 2436，配备 12GB RAM 和最新安卓 14 系统，参考现款 HTC U23 / pro 机型，预计 HTC U24 / pro 两版本在性能上保持一致，只有摄像头区别。

HTC 在去年 5 月及 7 月分别推出了 U23 pro 及 U23 标准款手机，两款手机均采用高通骁龙 7 Gen 1 处理器、8GB RAM 及 128GB 存储空间，IT之家整理手机硬件如下：

屏幕：6.7 英寸 120Hz 1080x2400 分辨率 OLED 屏

处理器：高通骁龙 7 Gen 1

RAM：8 GB

存储空间：256 GB

后置摄像头：108 MP 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 景深 + 5MP 微距

前置摄像头：32 MP

电池：4600 毫安时，支持 30W 快充，15W 无线充电，反向充电

其他：支持 IP67 防水防尘，Wi-Fi 6，拥有 3.5mm 耳机孔，支持扩展 SD 卡

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