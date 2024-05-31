13478 元 24 期免息：索尼 Alpha 7C II 全画幅微单京东 618 新低

索尼 Alpha 7C II 全画幅微单发布于 2023 年 8 月份，单机身首发价 13999 元。
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IT 之家附 Alpha 7C II 主要特点：
约 3300 万有效像素全画幅背照式 Exmor R™ CMOS 影像传感器，BIONZ XR® 影像处理器
AI 智能芯片，可识别多达 7 种拍摄主体，支持视频自动构图功能
照片拍摄可实现 7 级 5 轴防抖，视频支持防抖增强模式
支持 4K 60p（Super 35mm 模式）及 10-bit 4:2:2 视频录制
具备 S-Cinetone 色彩模式，支持 LUT 导入及监看
照片和视频拍摄时的标准感光度范围为 ISO 100-51200（静态照片可扩展为 ISO 50-204800），可实现高感光低噪点的拍摄
轻巧时尚，体积约 124mm x 71.1mm x 63.4mm，重量约 514 克（含电池、存储卡）
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