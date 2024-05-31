“龙京限定款”东风标致 408 车型登场，售 6.97 万元限量 200 辆

IT之家 5 月 31 日消息，东风标致今天为旗下 408 车型推出“龙京”限量版本，该版本基于 408 龘龘（dá）款打造，售 6.97 万元限量 200 辆，但官方并未透露该“龙京”版本车型与 408 龘龘款的区别，仅声称该车型将从 6 月 1 日起在电商渠道销售。

外观方面，该车提供“莫奈灰”颜色，在设计上基本延续在售版本，采用了“狮魂美学”家族式设计，大尺寸点阵式中网，两侧配备獠牙日行灯、狮眼 LED 大灯，搭配标致最新狮盾车标。车尾则采用黑色饰面板 + 尾灯的贯穿式设计。

此外，该车采用 i-Cockpit 唯我座舱，搭载了 10 英寸仪表屏和 12 英寸中控屏，提供全景影像、天窗、自动大灯、自动雨刷、定速巡航、前排电动座椅、后排空调出风口等配置。

参数方面，IT之家参考 408 龘龘款车型，该长宽高分别为 4750/1820/1488mm，轴距为 2730mm；同时换装型号为 YG01 的 1.5T 发动机，最大功率 127 kW，最大扭矩 255 N・m，由神龙汽车襄阳工厂生产。官方宣称该发动机由神龙汽车与 STELLANTIS 集团亚太研发中心共同研发，提升了发动机的燃烧效率，WLTC 综合油耗为 6.10L / 100KM。

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