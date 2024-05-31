极狐阿尔法 T5 汽车 OTA 大升级：应用商城上线、休眠模式 3 秒启动车机

IT之家 5 月 31 日消息，极狐阿尔法 T5 汽车官宣迎来智能座舱 OTA 大升级，带来了车机 3 秒启动、应用商城等重要功能。这是该车型的第三次 OTA 升级，IT之家汇总更新功能如下：

车机 STR 功能休眠模式

优化提升车机启动速度，由 20 秒提速到 3 秒。下电 72 小时内，保持 STR 模式，车机 3 秒启动；超过 72 小时，车辆冷启动，首次上电需要 20 秒启动车机。

应用商城

车主期待已久的应用商城终于上线了，用户可在应用商城下载 App。

语音闲聊功能

阿尔法 T5 座舱现已接入 AI 大模型，语音功能升级。用户可以和 TA 聊时事八卦、交流内心秘密、询问行车路线等等。

后备箱感应开启独立开关

新增“感应开启”功能后，用户可自主选择开启或关闭靠近自动解锁尾门功能，避免靠近爱车时误开启尾门。具体设置路径在车机-车辆设置-车门设置界面。

了解极狐 App

“了解极狐”App 已在“应用商城”上线，可随时进入了解熟悉 T5 的车辆功能，内含具体操作指导。

9 项功能优化

优化了制动停车系统，提升驾乘体验

优化泊车平顺性，并提升泊车体验

智能辅助驾驶感知识别能力提升，优化了对风险目标的筛选算法，更好分担用户的驾驶负担，提升用户使用智能辅助驾驶时的安全可靠性

超速报警提示时间缩减，由 10 秒缩减至 5 秒，降低驾驶干扰，提升驾驶体验

增加了 Dock 栏车辆设置功能进入 / 退出功能，可一键进入车辆设置，再次点击可退出车辆设置

车机显示模式切换功能升级，在原先根据环境光切换的基础上增加了依据日出日落时间的切换，用户也可以自定义切换时间

优化了驾驶模式提醒功能的氛围灯颜色及 LOGO 灯语效果

靠近自动解锁及离车自动闭锁功能优化

根据 T5 用户的体验反馈，优化了座椅靠背调节、空调系统、车窗升降、后视镜下翻（回位）等使用感受

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