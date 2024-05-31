宏碁 Vero 系列 4K 投影仪 EL8610 上市：激光 + LED、4000 ANSI 流明，27999 元

IT之家 5 月 31 日消息，宏碁 Vero 系列 4K 投影仪 EL8610 上市，采用激光 + LED 混合光源，亮度达 4000 ANSI 流明，售价 27999 元。

IT之家附产品详情如下：

EL8610 搭载激光与 LED 混合光源技术，与传统的 LED 或灯泡光源相比，混合光源输出更稳定，官方表示对比相同亮度水平的灯泡光源，可降低 48% 的功率消耗，光源寿命约 2 万小时。

宏碁 EL8610 投影仪拥有 4000 ANSI 流明亮度，对比度 50000:1，支持动态黑位 DynamicBlack 功能、105% Rec.709 色域覆盖，适用于家庭影院、商务演示。

EL8610 还配备 1.3 倍无损变焦功能，分辨率 3840×2160，用户可以根据实际需求调整投影画面的大小，可投 16:9（标准）、4:3 的画面比例；该投影仪还支持 240Hz 的高刷新率以及 4.2ms 的低输入延迟，适配游戏和高帧运动场景。

该投影仪配备 HDMI 接口、USB 接口、VGA 接口、3.5mm 音频接口，产品参数信息如下：

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