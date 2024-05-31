蚂蚁集团、万事达卡将在上海共建“入境消费友好型商圈”，外籍消费者也能用手机支付

IT之家 5 月 31 日消息，据《新民晚报》报道，在人民银行上海总部及上海市商务委、交通委、文旅局等部门指导下，蚂蚁集团、万事达卡今日在沪联合发起“入境消费友好型商圈共建计划”。

据悉，该计划吸引了南京路、淮海路、外滩等超过 20 大热门商圈，豫园、东方明珠等 5 大地标景点，联洋、张江等 5 大涉外生活社区，申城入境各环节以及 2 大国际机场、3 大火车站的第一时间响应。

报道提到，目前中国的大小商户只需凭现有的支付宝收款码，无需机具改造即可“用熟悉方式”做入境游客生意。按照“入境消费友好型商圈共建计划”的倡导标准，在收银台张贴明显支付标识，在服务台及公共空间摆出醒目的双语服务说明书，提供双语服务员、双语菜单等升级服务，都能让更多外籍消费者了解到，来中国自己也能用手机支付。

此外，据IT之家此前报道，中国境内的万事达卡品牌银行卡清算业务也在本月初正式启动。开业后，万事网联将授权发卡银行向市场推出境内外通用的全新“中国万事达”银行卡产品，目前已有多家银行宣布推出万事达人民币卡，包括中国银行、广发银行、上海银行、工商银行等。

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