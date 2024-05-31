第三代“鉴真号”客滚船命名交付：首次完全由中国船企自主研制，前两代均由日本研制

IT之家 5 月 31 日消息，据中国船舶集团上海船舶研究设计院消息，5 月 30 日，由中国船舶集团上海船舶研究设计院设计、招商局工业集团有限公司旗下招商局金陵船舶（威海）有限公司为中日国际轮渡有限公司建造的第三代 192 客位中日航线客滚船“鉴真号”正式命名交付。

▲ 图源招商局金陵船舶（威海）有限公司，下同

据介绍，前两代“鉴真号”均由日本船企研制。目前运营中的第二代“新鉴真”号于 1994 年 4 月投入运营，替代从 1985 年开始往返于上海、大阪和神户的第一代“鉴真号”。

而此次交付的第三代“鉴真号”完全由中国船企自主研发设计建造，其载客 192 人，总吨位约 2 万吨，设计航速 21 节，可装载集装箱 338 箱（冷藏箱 60 箱），入级中国船级社（CCS）。

该船于 2022 年 8 月签订建造合同，2023 年 6 月上船台铺龙骨，同年 11 月下水，计划 2024 年 6 月投入运营，并将成为中日航线上（上海-大阪 / 神户）最智能先进、最绿色环保的客滚船。

据介绍，该船是中国自主研制的首艘满足《国际海上人命安全公约》（SOLAS）2020 规范破舱稳性要求的客滚船，并满足客船安全返港要求；是中国自主研制的首艘提前满足国际海事组织（IMO）船舶能效设计指数（EEDI）第三阶段要求的客滚船，并申请了 CCS 的 G-ECO（CD42，COM）绿色生态船舶船级符号。

“鉴真号”特别设置了中压岸电系统，并申请了 CCS 的高压岸电（AMPS）系统船级符号，使船舶靠港期间能够实现节能减排，减少对环境污染。 在防控方面，该船特别设置了应急隔离房、独立的空调系统和污水排放管系，可在发生传染病疫情事件时，临时安置传染性疾病确诊或疑似人群，降低疫情传播风险。 该船还特别构建了智能集成平台，通过卫星通信、4G / 5G 等多信道船岸通信链路，实现船岸数据的集中管理与处理，为智能能效管理、智能机舱、智能航行提供高效、稳定、安全的数据环境和软件运行环境。

IT之家查询获悉，今年恰逢上海与大阪结为友好城市 50 周年，该船也是一份友好献礼。

“鉴真号”的取名也有特殊含义。鉴真是一位唐朝僧人，俗姓淳于，江苏扬州江阳县人，日本律宗祖师。他曾六次东渡日本，不仅为日本带去了佛经，还促进了中国文化向日本的流传。在佛教、医药、书法等方面，鉴真对于日本都有深远的影响。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。