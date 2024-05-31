《刺客信条：英灵殿》完全版 PS5/4“1 日限定”1.5 折优惠：现价 148.2 港币

IT之家 5 月 31 日消息，索尼 PlayStation 官微今日宣布，“Days of Play”1 日限定活动现已开启，快闪 DEAL 的“第一弹”游戏为 PS5&PS4 平台的《刺客信条：英灵殿》完全版，该作在今晚 24:00 之前可享受 1.5 折的优惠，限时售 148.2 港币（IT之家备注：当前约 137 元人民币）。

此次参与优惠的内容包含游戏本体、季票、终极装饰组合包等。

在《刺客信条：英灵殿》中劫掠敌人，发展氏族居民地，培育政治力量，在英灵殿的众神间赢得属于自己的一席之地。 - 季票内容包括：《德鲁伊之怒》与《围攻巴黎》扩展包 - 终极包内含狂战士同捆包（装备套装、居民地组合包和长船组合包） - 《刺客信条：英灵殿》 – 末日曙光：接受自己作为诺斯神明奥丁的命运，完成属于你的萨迦传说

《刺客信条：英灵殿》（Assassin's Creed Valhalla）是一款由育碧蒙特利尔工作室开发，育碧发行的动作冒险类电子游戏。本作是《刺客信条》系列的第 12 部主要作品。游戏于 2020 年 11 月 10 日发售，登陆 Windows PC 平台（育碧商城和 Epic Games 商店），主机平台 Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S 和 PlayStation，以及云端游戏串流服务平台 Stadia。

游戏讲述一个关于名叫艾沃尔的维京人勇士从战斗和荣耀中崛起的故事。玩家在游戏中扮演追求荣耀的传奇维京战士艾沃尔，探索英格兰的黑暗时代劫掠敌人，发展居民地并培育政治力量。

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