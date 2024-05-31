消息称 Epic 下周将送出 2K 游戏《漫威暗夜之子》，Steam 现售 49.75 元

IT之家 5 月 31 日消息，@billbil-kun 爆料称，继《龙腾世纪：审判》《模拟农场 22》和《骑士精神 2》之后，Epic 超级特卖活动的最后一款神秘喜加一游戏就是《漫威暗夜之子》。

《漫威暗夜之子》是一款 2K 于 2022 年推出的策略 RPG 游戏（后于 2023 年 5 月 11 日登录 PlayStation 4 和 Xbox One 平台），由《文明系列》开发工作室 Firaxis Games 开发，截至IT之家发稿 Steam 好评率达 85%，目前史低价 49.75 元在售中。

《漫威暗夜之子》游戏背景设定在漫威宇宙黑暗面，故事中包含了漫威的一些经典角色，包括金刚狼、钢铁侠、蜘蛛侠、刀锋战士和恶灵骑士，玩家将扮演一个高自由度的超级英雄，被称为“猎人”。





你将成为暗夜之子的一员，携手其他英雄正面对抗来自冥界的恶魔大军，坚守地球的最后一道防线。和钢铁侠、金刚狼、恶灵骑士、刀锋等标志性英雄携手组队，和恶魔力量战斗，来阻止恶魔之母莉莉丝召唤出她的邪恶之主冥神并摧毁世界。

《漫威暗夜之子》的背景设定是漫威宇宙的黑暗面。你将成为暗夜之子的一员，携手其他英雄正面对抗来自冥界的恶魔大军，坚守地球的最后一道防线。和钢铁侠、金刚狼、恶灵骑士、刀锋等标志性英雄携手组队，和恶魔力量战斗，来阻止恶魔之母莉莉丝召唤出她的邪恶之主冥神并摧毁世界。 形势危在旦夕，复仇者联盟只能以毒攻毒，携手暗夜之子 —— 妮可・米诺鲁、刀锋、秘客和恶灵骑士这群拥有超自然之力的年轻英雄，阻止莉莉丝完成她的邪恶预言。他们一同召唤出了远古战士猎人，这是莉莉丝的弃子，也是唯一一位曾击败过她的英雄。盟友纷纷陨落，世界也命悬一线，你只能奋而起身对抗黑暗！ 你专属的漫威冒险之旅。 你将扮演漫威宇宙中首位可完全自定义的原创英雄猎人。率领复仇者联盟、X 战警、离家童盟等系列的英雄打造传奇阵容，完全自定义你的团队，精心挑选技能来打造独特玩法，并解锁让漫威迷爱不释手的标志性服装。 探索漫威宇宙的黑暗面。 与莉莉丝的恶魔军团正面交锋，体验充满超自然与神秘元素的独特剧情，见证熟悉的英雄在焕然一新的世界中各显神通。 跻身传奇之列。 在战场外和英雄培养感情并加深羁绊之后，便能以全新的视角了解他们，并解锁更多能力。深入探索神秘的秘密基地 —— 修道院。在这里除了和队友们相处，还可以四处探索，揭开其中隐藏的奥秘。 像超级英雄一样战斗和思考。 与英雄伙伴组队，仔细分析战场情况，再富有策略性地对黑暗势力发起摧枯拉朽的标志性攻击。

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