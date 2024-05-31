岚图 FREE 318 车型预售 24 小时订单突破 8637 台，综合续航 1458km

IT之家 5 月 31 日消息，据岚图汽车最新消息，岚图 FREE 318 车型预售 24 小时订单突破 8637 台，1000 元预售金可抵扣 10000 元的购车尾款。

这款新车于昨日（5 月 30 日）开启预售，官方暂未公布售价信息，将于 6 月 14 日上市。该车配备 100mm 可调空气悬架、双电机智控四驱、百度 apollo 智驾辅助 2.0 作为一款增程式混动车型，该车提供 318km 纯电续航以及 1458km 综合续航。

据IT之家此前报道，岚图 FREE 318 车型搭载专属的“钛晶灰”车漆，采用刀锋机甲设计理念，车身侧面则采用黑色五幅轮毂搭配红色运动卡钳。该车内饰采用黑绿搭配的设计，整体设计以黑色为主，再加上绿色缝线和碳纤维纹饰板的进行装饰。

申报信息显示，这款新车长宽高分别为 4905 mm、1950mm、1660/1645mm，轴距为 2960mm，最高车速 180km/h。新车搭载 1.5T 增程器 + 电动机组成的增程混动系统。

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