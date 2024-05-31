NASA 韦伯太空望远镜观测到迄今为止最遥远的已知星系

IT之家 5 月 31 日消息，美国 NASA 的詹姆斯・韦伯太空望远镜自投入使用以来，收获了不少突破性观测成果。据 NASA 官方 5 月 30 日博客，该望远镜刚刚发现了有史以来最遥远的已知星系。

文章称，这个 JADES-GS-z14-0 星系是在宇宙大爆炸后仅 2.9 亿年形成的。这个星系非常大，直径达 1600 光年。考虑到它在大爆炸后不久就形成了，它也非常明亮，并具有异常多数量的星光。

▲ 图源 NASA 官方博客，下同

研究人员 Stefano Carniani 和 Kevin Hainline 提出疑问：“大自然如何在不到 3 亿年的时间内创造出如此明亮、巨大的星系？”在宇宙的时间尺度上，这只是昙花一现。

韦伯太空望远镜的 MIRI（IT之家注：中红外仪器）发现，JADES-GS-z14-0 发出的光波长表明存在强电离气体排放，可能来自丰富的氢气和氧气。这也很奇怪，因为通常早期星系并不存在氧气。这表明“在我们观察银河系之前，多代非常大质量的恒星就已经存在了”。

NASA 表示，这一发现意味着星系在不到 2.9 亿年的时间里产生了多代大质量恒星。恒星只需要大约一千万年的时间就能形成，但可能需要长达 200 亿年的时间才会消亡。然而，超大质量恒星的寿命通常会缩短，因此这一发现并没有完全改写我们对宇宙的理解，但确实对宇宙早期恒星形成的本质提出了质疑。

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