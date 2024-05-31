广州印发低空经济发展实施方案，拟成为国内首个载人飞行商业化运营城市

IT之家 5 月 31 日消息，IT之家从广州市人民政府官网获悉，广州市今日印发《广州市低空经济发展实施方案》提出一系列发展目标：到 2027 年，广州低空经济整体规模达到 1500 亿元左右。通航基础设施和飞行环境明显改善，以高端智能制造业为主导的产业体系初步形成，低空空域管理改革取得成效，低空飞行服务保障能力明显提升，低空领域技术创新水平全国领先。

智能航空器销售方面，向全球生产销售“广州造”的首台飞行汽车，推动关联的载人航空器、飞行汽车、货运无人机、消费无人机、传统直升飞机等航空器制造业实现产值规模超 1100 亿元。

城市先进空中交通商业运营方面，推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济跨境飞行、商务定制、短途客运、文旅消费、物流运输、应急医疗、会展服务等关键运营服务领域的市场规模达到 300 亿元。

《方案》提出夯实低空基础设施建设，包括如下措施：

建设低空飞行服务站。建设广州 A 类低空飞行服务站，研究确定服务站职能定位、人员组成、运行模式，建立服务站与军队、民航空管运行机构常态化、机制化协同关系和工作流程。建设低空飞行服务与监管系统，为通航飞行活动提供飞行计划、航空情报、航空气象、应急救援、动态监控等管制服务，为飞行用户和社会公众提供低空飞行相关服务。

建设低空智联网基础设施。根据广州市区域内低空飞行活动和低空空域、航线划设的要求，在全市范围内分阶段推进北斗地面增强站、专用 4G / 5G 通信基站、ADS-B 基站、小型气象观测站等低空智能网联信息基础设施建设，开发低空空域数字孪生模型，研发配套软件设施，构建低空飞行监视数字化底座。突破低空空域资源精细化配给、运行间隔控制、飞行冲突自主避障、噪音控制等关键核心技术，实现市域低空飞行通讯、导航、监视能力全覆盖。

建设地面配套基础设施体系。统筹规划已建、新建城区低空地面配套基础设施，建设具备保障各类低空飞行器存放、起降、充电、维保等功能，覆盖多机型、多场景的低空通航机场、垂直起降点、物流配送场站等起降网络。建成广州第一个跑道型通用机场，新建 5 个以上枢纽型垂直起降场、100 个以上常态化使用起降点，数百个社区网格起降点，满足我市低空应用场景需求。

分类划设低空空域和低空航线。充分借鉴全国低空空域管理改革试点成功经验，按照国家颁发的空域分类方法，推动出台广州市低空空域分类划设方案、广州市低空航线划设方案，适时向社会公布，与军队、民航空管部门签订广州市低空空域管理协调运行保障协议，发挥广州河网优势，加快航线规划和示范区开辟。

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