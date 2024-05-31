抖音：与公安机关建立线索反馈机制，重点打击泄露隐私、P 图辱骂等网暴行为

IT之家 5 月 31 日消息，据“抖音安全中心”官方公众号今日通报，2024 年至今，抖音共发现并处置网暴舆情 162 件拦截超过 5000 万条评论信息，发文警示、教育施暴者近 70 万个。

抖音方面宣布，已经与公安机关建立网络暴力线索反馈机制，将第一时间将涉嫌违法犯罪的网暴线索报送至公安机关依法打击。

除此之外，抖音还将提供“抖音小安一键防网暴功能”。当用户开启一键防护功能之后，在 7 天内将不会收到选择人群外用户发送的私信、弹幕及评论。

据悉，用户若在平台内受到网络不当言论的伤害却不知道如何用法律武器保护自己时，抖音还提供了法律咨询服务，官方称该服务将委托中国法律咨询中心来解答用户的咨询。

IT之家附功能入口：

抖音 App → 我 → 右上角菜单 → 更多功能 → 安全中心 → 小安防网暴 → 维权指引页面

官方还披露了四类典型违规行为，包含滥用 AI 技术对他人进行挖苦与侮辱、评论泄露他人隐私信息、四处粘贴“骂街”言论、频繁公开辱骂。

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