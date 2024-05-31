网易云音乐宣布联合华为鸿蒙智行推出车载端 AI 音质升级服务：借助麒麟 NPU 硬件实时渲染音乐细节，高通芯片方案正推进中

IT之家 5 月 31 日消息，网易云音乐与鸿蒙智行（含问界、智界、享界等）共同推出基于深度神经网络技术的高品质 AI 音质升级服务。得益于此，网易云音乐也成为了国内首个在汽车平台推出 NPU 音质服务的在线音乐平台。

据介绍，该服务可调用智能座舱的 NPU 硬件计算单元，实时渲染超高品质的音乐细节，从而大幅提升车载用户在车内空间的声音体验。

网易云音乐方面表示，此次基于 NPU 技术的高品质 AI 音质服务具体包含三大音质，即超清母带、高清臻音和沉浸环绕声。

据介绍，“高清臻音 & 超清母带”以无损音频为基础，运用神经网络算法优化音频实时生成细节，进一步提升数字音频的采样率，弥补音频制作过程中导致的低频不足和高频损失，最大程度还原母带和录音现场的体验，同时极大程度解决了车机流量消耗及卡顿问题。

“沉浸环绕声”则运用 AI 分离母带音频乐器、人声、伴奏等，生成 5.1 声道，提升空间分辨率，实现身临其境的听感体验，让用户可以在歌曲中纵享更丰富、更深层的音乐细节。

网易云音乐方面表示，在车载场景采用 NPU 技术提供这些高品质音质服务后可大大提升车载用户的车内使用体验，例如降低用户的宽带 & 流量成本。

根据实验测算，NPU 文件播放时只需拉取无损音频，文件大小相比云端生成的“超清母带”下降 80% 左右，相比“高清臻音”下降 70% 左右，此前超过 200M 的音频文件在麒麟芯片加持下仅需 20M 即可享受同等臻品体验。

其次，该服务可避免播放卡顿，用户不再需要通过网络拉取上百兆的音频大文件，避免文件下载缓慢导致的频繁缓冲卡顿。同时，该服务可扩大歌曲覆盖范围，网易云音乐全曲库内容可采用 NPU 处理，无死角覆盖用户的收听体验。

此外，除鸿蒙智行系列车型之外，网易云音乐也表示还将在更多品牌车型上推出高品质 AI 音质体验，目前与高通等芯片厂商的大模型合作正在推进中，IT之家将保持后续关注。

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