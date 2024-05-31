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《时代》周刊公布 2024 年全球百大最具影响力企业，比亚迪 / 华为 / 小米 / 拼多多等中企入选

2024/5/31 21:26:43 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 31 日消息，北京时间 30 日晚间，美国《时代》周刊公布了 2024 年“全球 100 大最具影响力企业”（TIME 100 Most Influential Companies），华为、比亚迪、远景能源、拼多多、百度、小米、传音共 7 家中国企业进榜

IT之家注：《时代》周刊此次将入选的 100 家企业划分为五个不同组别，包括领导者（Leaders）、颠覆者（Disrupters）、创新者（Innovators）、巨头（Titans）、先驱者（Pioneers）

  • 领导者（Leaders）：百度（其他企业包含丰田、宝马、Reddit 等）

  • 颠覆者（Disrupters）：小米、拼多多（其他企业包含越南造车新势力 VinFast、谷歌自动驾驶部门 Waymo、吹风机等产品制造商 Dyson 等）

  • 创新者（Innovators）：华为、传音（其他企业包含谷歌、AMD、Mistral AI 等）

  • 巨头（Titans）：比亚迪、远景能源（其他企业包含亚马逊、空客、迪士尼、英伟达等）

此外，OpenAI、直觉机器、Epic 等企业入选先驱者（Pioneers）榜单。

《时代》周刊“全球 100 大最具影响力企业榜单”每年评选一次，旨在表彰全球具有非凡影响力、代表未来发展趋势的企业。在今年公布的榜单中，同时入选的还有 OpenAI、Mistral AI 等人工智能企业。《时代》周刊总编辑 Sam Jacobs 更表示，在今年的百大企业榜单中，只有 7 家企业是出现在去年的榜单之中的“老面孔”

参考

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关键词：时代周刊华为比亚迪拼多多小米

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