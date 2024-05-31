东风奕派 eπ008 将于 6 月 14 日上市：增程、纯电双动力中大型 SUV，预售 20-25 万元

IT之家 5 月 31 日消息，东风奕派旗下的第二款车型 —— 也是首款 SUV 车型 eπ008 将于 6 月 14 日正式上市，该车提供 6 座布局，是一款中大型 SUV。该车此前已经开启预售，价格区间为 20-25 万元。

IT之家汇总该车大致信息如下：

新车定位中大型 SUV，车身长宽高分别为 5002/1972/1732mm，轴距为 3025mm。新车的外观采用了东风奕派家族的最新设计语言，全球首发隐藏式智能星光格栅，支持迎宾、充电、礼让行人等多种灯语。

该车采用三排六座布局，用户可自定义调整为 5 座或 4 座布局，提供零重力座椅。该车采用有机硅软包婴儿级环保座舱，配备双层夹胶隔音玻璃 MAX，全车标配 20 扬声器。此外，该车前排配备 15.6 英寸高清中控屏、9.2 英寸高清流媒体后视镜，后排配备 15.6 英寸生态大屏。

动力方面，增程车型将搭载 1.5T 涡轮增压发动机，发动机最大功率 108kW，纯电续航 154km，综合续航 1300km，馈电油耗 5.55L / 100km；纯电动车型单电机最大功率 200kW，电耗 14.7kWh / 100km，续航里程 636km。

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