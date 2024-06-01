吃上“香草冰淇淋”，Nothing Phone（2）手机获推安卓 15 Beta 版更新

IT之家 6 月 1 日消息，Nothing 公司此前优先为 Nothing Phone（2a）手机推出了安卓 15 Beta 版更新，而目前该公司旗下的 Nothing Phone（2）旗舰手机也可以尝鲜代号为“香草冰淇淋”的安卓 15，参考官方 X 平台账号，相关用户可以加入测试计划提前体验安卓 15 开发人员预览版本。

据介绍，用户需要将自己的 Nothing Phone（2）更新至 NothingOS 2.5.5，此后才能获得安卓 15 Beta 更新，目前相关机型存在三项 Bug，IT之家整理如下：

无法新增指纹

面部识别不可用

部分预装应用消失（例如天气 / 小部件等）

此外，部分用户在 Nothing 社区发帖声称自己的手机在安装更新重启后还是安卓 14 系统，还有部分用户报告称自己的手机更新后无限重启，IT之家的小伙伴们还需谨慎尝鲜。

Nothing Phone（2）手机于去年 7 月 11 日推出，该机高通骁龙 8+ Gen 1 芯片，支持 12GB 内存，并配备 4,700mAh 电池，这款机型预装安卓 13 系统，拥有三年安卓大版本更新（安卓 14/15/16）和四年的安全更新。

▲ 图源 Nothing

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