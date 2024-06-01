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12G+256G 仅 1491 元：realme 真我 GT Neo6 SE 手机 12 期免息

2024/6/1 9:41:57 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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realme 真我 GT Neo6 SE 手机开售于 4 月 17 日，12+256G 日常价为 1999 元。

今日百亿补贴直降至 1549 元，叠加下方多重优惠后，仅需 1491.26 元 + 12 期免息：

  • PLUS 会员立减 7.74 元。

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屏幕方面

真我 GT Neo6 SE 首发京东方定制 6000nit “无双”柔性 OLED 屏幕，该屏幕 6.78 英寸 ，分辨率 2780×1264 ，拥有 1000nit 手动最高亮度、1600nit 全局激发亮度、6000nit 局部峰值亮度，支持 120Hz 刷新率（8T LTPO），2500Hz 瞬时触控采样率，支持 Pro-XDR 显示，使用了康宁 Victus 2 保护玻璃，边框窄至 1.36mm。

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外观方面

真我 GT Neo6 SE 手机提供流银骑士和苍野骇客两款配色，采用纳米镜面镀膜工艺和迷雾 AG 工艺，实现钛金属般漫反射质感。

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性能方面

真我 GT Neo6 SE 搭载第三代骁龙 7 + 处理器，与骁龙 8Gen3 同工艺同款架构。采用 10014mm² 超万级散热 VC + 中框冰封结构

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续航方面

真我 GT Neo6 SE 内置 5500mAh 电池，搭载 SUPERVOOC S 电源管理芯片，DOU 续航测试达 1.92 天。采用超薄高能电池设计，全链路 GaN，手机轻至 191g。支持长寿版 100W 光速秒充，12 分钟充至 50%。

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系统功能方面

真我 GT Neo6 SE 上线全新小布助手，支持在线翻译、旅行攻略、面试等问题，支持 AIGC 消除、AI 文章摘要、AI 通话摘要。

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影像方面

真我 GT Neo6 SE 搭载 5000 万索尼旗舰主摄，支持 SuperOIS 光学防抖、全新灵感色盘水印。前置 32MP（索尼 IMX615），后置 50MP 主摄（索尼 IMX882，OIS）+8MP 超广角（索尼 IMX355）。

其它方面

  • 支持智能红外遥控；

  • 配备 X 轴线性马达

  • 搭载全方位 NFC；

  • 支持双频 GPS

  • 支持 IP65 级防尘防水溅；

  • 支持息屏指纹解锁；

  • 预装 realme UI 5.0 系统。

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