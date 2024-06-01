2024 年 6 月新规汇总：明确禁止使用有毒有害快递包装；已故存款人账户提取 5 万元以下免公证

IT之家 6 月 1 日消息，2024 年 6 月的第一天，一批新规定和新举措也将开始施行，IT之家进行了汇总：

《快递包装重金属与特定物质限量》

这是首部关于快递包装的强制性国家标准，明确禁止使用有毒有害快递包装，设定了快递包装的安全底线和红线要求。

标准分别针对纸类、塑料类、纺织纤维类及复合材料类快递包装产品，提出了铅、汞、镉、铬等重金属总体限量要求和单独限量要求；规定了溶剂残留、双酚 A、邻苯二甲酸酯等特定物质限量要求。

▲ 图源 pixabay，下同

《中华人民共和国粮食安全保障法》

对耕地保护、粮食生产、粮食储备、粮食流通、粮食加工、粮食应急、粮食节约、监督管理、法律责任等内容作出规定。该法是为了保障粮食有效供给，确保国家粮食安全，提高防范和抵御粮食安全风险能力，维护经济社会稳定和国家安全，于 2023 年 12 月 29 日公布的法律，自 2024 年 6 月 1 日起施行。

新版《供电营业规则》

新修订的《供电营业规则》提出，引起停电或限电的原因消除后，供电企业应当在二十四小时内恢复供电。不能在二十四小时内恢复供电的，供电企业应当向用户说明原因。新增条款强调，不得擅自增加用户义务，减损用户权利。

《关于优化已故存款人小额存款提取有关要求的通知》

通知将已故存款人小额存款简化提取的账户限额统一提高至 5 万元，同时扩大简化提取范围。已故存款人的第一顺序继承人在提取已故存款人存款时，基于合法、正当理由申请查询已故存款人账户交易明细的，银行业金融机构应当应申请人要求，提供已故存款人死亡后以及死亡前 6 个月内的账户交易明细。已故存款人生前另有安排的除外。

《电力市场监管办法》

本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。《办法》将自 2024 年 6 月 1 日起施行。

《生态保护补偿条例》

国家通过财政转移支付等方式，对开展重要生态环境要素保护的单位和个人，以及在依法划定的重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等生态功能重要区域开展生态保护的单位和个人，予以补偿。

《政府采购合作创新采购方式管理暂行办法》

合作创新采购是指采购人邀请供应商合作研发，共担研发风险，并按研发合同约定的数量或者金额购买研发成功的创新产品的采购方式。

合作创新采购应当建立合理的风险分担与激励机制，鼓励有研发能力的国有企业、民营企业、外商投资企业，高等院校，科研机构等各类供应商积极参与，发挥财政资金对全社会应用技术研发的辐射效应，促进科技创新。

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