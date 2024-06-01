理想汽车 2024 年 5 月交付 35020 辆，理想 L6 累计交付突破 1.5 万辆

IT之家 6 月 1 日消息，IT之家从理想官方获悉，2024 年 5 月理想汽车交付新车 35020 辆，同比增长 23.8%。截至 2024 年 5 月 31 日，理想汽车累计交付 774571 辆。理想 L6 累计交付突破 1.5 万辆。

理想汽车董事长兼 CEO 李想表示：

理想 L6 自 4 月 24 日开启交付以来，共计交付超 1.5 万辆，创造了理想汽车新车型交付的最快纪录。我们正在全力做好理想 L6 的供应保障和生产爬坡，以尽快将车辆交付到用户手里。在全新产品价格体系的推动下，2024 款理想 L7、理想 L8 和理想 L9 的销售势能也在稳步提升。我们在 20 万元以上新能源汽车市场的市占率同比健康增长，1 月至 4 月期间的累计市占率达到 13.5%，位居中国汽车品牌首位。当然，我们也充分看到当前面临的挑战，理想汽车会积极拥抱变化、不断挑战成长的极限，持续为用户创造更好的产品和服务。