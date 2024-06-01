李斌：蔚来不是要与小米和华为抢手机市场，而是要做车手互联体验，即将发布第二代手机

IT之家 6 月 1 日消息，在今日举行的 2024 未来汽车先行者大会上，蔚来 CEO 李斌谈及手机业务时表示，蔚来不是要与小米和华为抢手机市场，而是要与蔚来汽车匹配做车手互联体验。“这个肯定是做得最好的，因为我们在底层软件就把它打通了”。

李斌还表示，蔚来的手机上是绝对零广告、零预装，是最干净的，续航也是最长的，基础性能也是最好的。李斌还呼吁，“今后连接汽车的手机，最好都把广告接口全部干掉”。他还透露，蔚来即将发布第二代手机。

▲ IT之家图赏：蔚来 NIO Phone 第一代

IT之家注意到，今年 3 月李斌曾在活动中表示：蔚来公司已经完成了 NIO Phone 2 代的研发工作，该手机已进入制造阶段，即将发布。

蔚来副总裁白剑转发了该视频，并表示蔚来手机今年有三项工作，IT之家整理如下：

持续做车机和手机的互联，新老功能持续优化上线。例如，手机和车内各屏幕的互联，手机和车无缝超低时延共享资源，下个月更新陆续上线；

进一步开放车端更底层的功能，和手机互动。让用户用车更便捷。例如，无感泊车 4 月初全量上线。探索开放给全行业可能性；

车机和手机的算力 / 信息共享，让大模型应用又好又快落地。

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