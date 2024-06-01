为确保游戏品质，《小小梦魇 3》宣布推迟至 2025 年发行

IT之家 6 月 1 日消息，《小小梦魇 3》是由 Supermassive Games 工作室开发、万代南梦宫发行的悬疑冒险游戏，官方昨晚发布微博，宣布这款游戏将推迟到 2025 年发行。

IT之家附上官方公告内容如下：

再次感谢玩家的耐心等候，今后也请持续支持《小小梦魇 3》。

然而，为了确保游戏的品质，我们决定将游戏上市日延至 2025 年，并预计在今年夏季与大家分享更多情报。

SupermassiveGames 与万代南梦宫娱乐共同持续致力于开发作业，以提供玩家完善的游戏体验。

自《小小梦魇 3》首次在 2023 年的 Gamescom 公开亮相以来，我们收到了许多期待游戏上市的回馈。

致各位喜爱《小小梦魇》的朋友们:

游戏官方介绍如下：

在《小小梦魇》独特的世界观中踏上全新的冒险旅途。

在《小小梦魇 3》中，你将循着 Low 以及 Alone 的旅程，寻找一条可带领他们走出虚无之地的出路。

受困在螺旋之中，在这充满不安的地方，两名好友必须同心协力，在充满诡谲妄想的危险世界中生存，并逃离潜藏在阴影中巨大威胁的掌控。

系列首度可与好友在线合作一同面对，亦或是与 AI 同伴单独体会童年的恐惧。