3 个好用的 Excel 税务公式，让你的效率大大提升

原文标题：《建议收藏！这 3 个好用到爆的税务公式，让你的效率提升 10 倍！》

5 月，又到税务师报考季，很多从事财税工作的朋友们又该躁动起来了。

今天，小花分享三个税务工作中常见的 Excel 公式，希望能助力各位准税务师们，旗开得胜！

1、超额累计税率公式

个人所得税作为采用超额累计税率的典型，其税率从 3%-45% 不等，具体如下：

注：应交个人所得税 = 应纳税所得额 * 适用税率-速算扣除数

在计算个人所得税时，如果我们只是用 IF 函数做多重判断，再根据情况适用不同的计算式，Excel 公式就会显得特别冗长。

个税公式-基础版：

=IF(B2<3000,B2*3%, IF(B2<12000,B2*10%-210, IF(B2<25000,B2*20%-1410, IF(B2<35000,B2*25%-2660, IF(B2<55000,B2*30%-4410, IF(B2<80000,B2*35%-7160, B2*45%-15160))))))

作为一位优秀的税务师，必须掌握的第一个税务相关公式，就是个税的常量数组网红公式。

个税常量数组公式：

=MAX(B2*{0.03;0.1;0.2;0.25;0.3;0.35;0.45}-{0;210;1410;2660;4410;7160;15160},0)

公式说明：

该公式实际上是把所有税率和速算扣除数以常量数组的形式放进公式中，将应纳税所得额代入每个级数对应的税率和速算扣除数，计算出每个级数下的应纳税额。

最后再通过 MAX 函数取其最大值，即可得出最终个税。

之所以最终个税必定是各级数计算结果的最大值，是因为应纳税额和应纳税所得额所构成的分段函数是一个导数递增的递增函数。

公式原理非常简单，千万不要被常量数组形式吓到哦。

2、超率累计税率公式

采用超率累计税率的典型税种是土地增值税，其税率从 30%-60% 不等，具体如下：

注 1：应纳土增税 = 增值额 * 适用税率-扣除项目合计 * 速算扣除系数

注 2：普通标准住宅增值额未超过扣除项目金额 20% 的，免征土地增值税

土增税快捷公式的原理与个人所得税类似，唯一不同的是，由于存在免征的情况，我们需要区分普通住宅和非普通住宅，分别设置公式。

非普通住宅土增税公式：

=MAX(C4*{0.3;0.4;0.5;0.6}-C3*{0;0.05;0.15;0.35}0)

公式说明：

该公式同样将各级数对应的税率和速算扣除系数以常量的形式置入公式，执行数组运算得出各级数对应土增税，再取最大值，此处将 MAX 函数增加一个参数值 0，确保应纳土增税不为负值。

普通住宅土增税公式：

=MAX(B4*{0.3;0.4;0.5;0.6}-B3*{0;0.05;0.15;0.35})*(B4/B3>0.2)

公式说明：

该与非普通住宅公式的区别在于，增加了逻辑判断式 B4 / B3>0.2，来判断增值率是否大于 20%。

如果增值率不大于 20%，逻辑判断结果为 FALSE，FALSE 等同数值 0，无论 MAX 函数的结果是什么，公式结果都为 0；

而当增值率大于 20%，逻辑判断为 TRUE（值为 1），公式结果为 MAX 函数的计算值。

且此时，MAX 函数的结果必然大于 0，因此，无需再为 MAX 增加一个参数值 0 来确保结果非负数。

3、适用税率判别公式

很多时候，由于税收政策的调整，同一课税对象在不同时期适用的税率也不同，这就需要税务人员掌握快速判断适用税率的方法。

以土增税预缴为例，普通住宅和非普通住宅的预缴比例是不同的，而区分普通住宅的价格标准也是不断调整的。

以下是某地区不同时期普通住宅的价格标准，当地适用土增税预缴税率为普通住宅 2%，非普通住宅 3%。

如何根据历年标准，快速判断出对应住宅适用的土增税预缴税率呢？

注：此处需留意历年标准按时间升序排列，且将阶段值赋予分段期间起始点

这里，我们使用 VLOOKUP 的模糊查找来解决问题，相信很多小伙伴看了上图对历年标准的排列就能够预感到。

预缴土增税适用税率判断公式：

=2%+(VLOOKUP(F2,$A$3:$B$15,2,1)<=G2)*1%

公式说明：

此处可以使用 IF 函数构建一个简单的判断式，也可以像小花一样，直接用逻辑判断式来替代。

构建该公式的逻辑在于，非普通住宅税率比普通住宅高 1%，只需为满足条件的房源适用税率 + 1% 即可实现区分。

该公式的另一个要点是 VLOOKUP 的模糊查找功能，这个还不能熟练掌握的小伙伴可以翻看我们公号以前的文章，此处不再赘述。

4、写在最后

以上，就是小花助力税务师备考的三个必会实操 Excel 函数，它们是：

❶ 内置常量数组的个税超额累计公式；

❷ 内置常量数组并进行逻辑判断的土增税清算公式；

❸ VLOOKUP 模糊查找结合逻辑判断的土增税预缴税率判别公式。

上述公式不止在税务工作中颇受欢迎，稍加变形也可以在很多财务领域得到应用，比如超额累进奖金、用电成本、邮递费用、现金折扣等等，不一而足。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：小花

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