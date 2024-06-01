全新梅赛德斯奔驰 E 级长轴距插混版车型上市，53.86 万元

IT之家 6 月 1 日消息，全新一代全新梅赛德斯-奔驰 E 350 e L 插电式混合动力轿车及运动轿车在今日举行的 2024 粤港澳车展上正式宣布上市，官方指导价 53.86 万元。

新车采用了奔驰第四代插电式混合动力技术，搭载 2.0T 涡轮增压发动机 + 电动机组成的插混动力系统，WLTC 工况下纯电续航 106 公里。

IT之家查询获悉，新车长宽高分别为 5092/1880/1489mm，轴距为 3094mm，它有着传承优雅格局的行政版设计、经典立标搭配几何盾型格栅，彰显典雅大气的商务风范。

内饰方面，新车拥有超 10 项中国专属的后排豪华增配，例如加长后排座椅座垫、后排“老板键”、豪华型后排中央扶手、座椅后排连贯式环绕氛围灯、带氛围灯与木饰的后排延长中控台等。

智能座舱方面，车机标配高通 8295 芯片和 5G 通信技术，采用第 3 代 MBUX 智能人机交互系统，同时还升级了“读心语音助理”与高德定制导航，带来更加智能和人性化的人机交互体验。

动力方面，新车搭载 2.0T 涡轮增压发动机 + 电动机组成的插混动力系统，系统综合功率为 230 千瓦，最大扭矩为 550 牛・米，配备 25.4kWh 电池组，保持蓄电池电量模式、电动模式、混合动力模式、运动模式、个性化模式 5 种驾驶模式以及 D + 无能量回收、D-加强能量回收、D 标准能量回收 3 种能量回收模式，新车油耗为 1.23L / 100km，在直流充电模式下，20 分钟即可从 10% 充至 80%，WLTC 工况下纯电续航 106 公里。

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