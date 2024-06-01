智界全新车型无伪装谍照曝光：预计为轿跑 SUV，车身圆润流畅

IT之家 6 月 1 日消息，博主“小白同学来啦”今天放出一张智界全新车型的无伪装谍照。此次亮相的新车采用紫色车漆，从姿态来看预计是一款轿跑 SUV 车型，拥有非常流畅的溜背姿态。

新车带有伪装的谍照此前已在网上曝光。据博主“飞机先生_”透露，今年对标 Model Y 的产品除了乐道 L60 外，还有这款智界的全新 SUV 。其尺寸比乐道更大一些，除了纯电还有增程版本。

目前官方尚未对这款新车展开预热，IT之家将保持关注。

去年年底，长期关注奇瑞系的汽车博主“鱼雷 2954”曾表示，新车是智界 EHY 项目车型，有多个信息渠道都将其称为“智界 S9”。从细节来看，新车的大灯、尾灯采用了与智界 S7 类似的设计，尾灯轮廓与智界 S7 完全一致，不排除“完全通用”的可能。

内饰方面，该车拥有与智界 S7 高度类似的座舱设计，同样拥有橄榄形方向盘和副驾前方的储物箱，整个中控台也依旧形成多层的“办公台”。不过由于车厢高度有所增加，新车的扶手台和副仪表台进行了加厚处理。

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