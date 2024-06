原 Epic 独占游戏《指环王：重返莫瑞亚》上线 Steam，发售日待定

IT之家 6 月 1 日消息,原 Epic 独占冒险游戏《指环王:重返莫瑞亚》Steam 页面上线,支持简体中文,发行日期暂未确定。作为参考,这款游戏在 Epic 上定价为 24.99 美元(IT之家备注:当前约 181 元人民币)。

这是唯一一款以 J.R.R. Tolkien 笔下的标志幻想世界:中土第四纪元为舞台的打造生存游戏,讲述了矮人族们踏上重新夺回处于迷雾山脉之下的传奇故乡摩瑞亚的征程。玩家需要相互合作,生存下来,进行打造与兴建,并探索这个不断延伸的标志性矿井。勇敢的探索者们必须时刻小心,因为神秘的危险等待着他们。

重新夺回矮人族的故乡摩瑞亚

玩家将扮演被晶辉洞之王・持发人吉姆利召至迷雾山脉的矮人,需要率领一队矮人族人,承担起从脚下的摩瑞亚 —— 又称凯萨督姆或矮人挖凿之所夺回那些纷失的战利品的重任。

本作的舞台是由程序随机生成的矮人领域摩瑞亚,没有两次冒险会是相同的,每一次探险可以独自一人完成,也可以通过线上游玩与同伴们合力完成。玩家可以通过采矿来打造更为强大的装备与资源,但开采矿物会发出声音,唤醒在这个静谧的深处沉睡的危险:凡是有声音的地方就会有战斗。从三座传说山脉中开掘出其中隐藏的神秘与贵重的金属,在求生的同时与不可名状的存在进行战斗,了解潜藏在深处的阴霾的秘密。

游戏重要特色:

感受团结: 来自 J.R.R. Tolkien 的标志性幻想世界的浓郁背景故事被完美地结合在了《The Lord of the Rings: Return to Moria》之中,让你可以身临其境体验矮人族之间的团结。

在黑暗中生存下来: 要在险峻的摩瑞亚矿井之中生存下来,玩家必须节省资源,进行狩猎并收集食物,还需要管理睡眠,温度以及噪声等级。利用动态的光线系统保证自身的安全,并打通一条直通黑暗的道路。在血肉横飞的战斗中,直面不可名状的邪恶存在以及成群结队的奇形兽人,同时揭开潜藏在山脉深处的阴霾的秘密。

兴建基地: 从黑暗中寻找慰藉。发现并清理新的地点,兴建规模宏大的建筑。发挥创意,从头开始建造基地,或者在现有的环境上进行建设。警惕那些试图破坏矮人族进度的邪恶存在。

重建并重塑摩瑞亚: 将早已失去的古代凯萨督姆王国恢复其往日的荣光,随着故事的推进,重建起一个个矮人族地标。重启古旧的矿井与其中的工坊,来重新开垦其中的资源。

探索: 深潜入摩瑞亚矿井的最深处,随机生成的环境中满载着资源,但同时也存在着神秘与危险,每一次探索都会为你提供独特体验。

合作多人游玩:独自冒险,或在在线多人合作模式中,和最多八名玩家协同合作。

打造矮人族工具,武器和更多物品: 打造并劫掠传奇般的矮人族装甲,工具,武器与建筑。重建古老的工坊,来强化,维修并为装备附魔。升级并解锁全新的科技以及幻想机械。

发现魔法神器: 发现诸如当兽人接近时会发光的剑,可开采的秘银矿,以及让你可以打造那些能为你赋予力量或智慧的护身符的图纸等古老魔法物品。

开采矿物与宝石: 建立矿场,挖掘珍贵的资源,比如铁、金和石英;以及秘银等幻想中的材料。使用工艺站和锻造厂,将矿石转化为矿石锭来升级装备。但要做好准备,采矿的声音很大,会唤醒潜伏在黑暗中的东西。

全面的矮人定制工具: 玩家可以在自定义人物编辑器中,打造属于自己的矮人,缔造属于自己的矮人族传奇。矮人可以通过各种方式进行定制,让你打造独一无二的矮人族身份。在游戏中,玩家也能找到并打造护甲与武器,进一步提升他们独一无二的风格。

