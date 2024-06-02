双飞燕血手幽灵推出 R72 Pro Duo 无线鼠标：双 2.4G 连接、重 72g

IT之家 6 月 2 日消息，双飞燕血手幽灵官方微信公众号宣布，与野蛮部落进行联名的 R72 Pro Duo 血手幽灵双连电竞无线游戏鼠标上市。

IT之家查询官网获悉，R72 Pro Duo 无线鼠标采用两套 2.4G 无线接收器设计。其中，桌面 L 型座充接收器支持秒连配对和触点充电；外出 Nona 型支持即插即用，适合离家携带使用。

鼠标底部配备双 2.4G 无线连接切换开关，左拨连接外出型 Nona 接收器；右拨连接桌面 L 型座充接收器，中间关闭电源。

R72 Pro Duo 采用“电竞级高频抗干扰介质天线”，可实现 1ms 发送 4 次信号；支持智能多路，可避免频繁跳频。

该鼠标支持触点座充和 Type-C 两种充电方式，使用 Type-C 充电还可实现边充边玩。

该鼠标的 L 型座充接收器支持多只鼠标“自动配对”秒连接，可实现无缝切换功能。座充配备鼠标电量显示灯，支持 25%/50%/75%/100% 四档电量显示；鼠标支持“充电 15 分钟，畅玩 20 小时”。

双飞燕血手幽灵 R72 Pro Duo 无线鼠标搭载原相引擎 PAW3395，灵敏度 26000CPI，循踪速度 650IPS，加速度 50g，适配 FPS / MOBA / 3A 等电竞游戏。

鼠标采用倾斜微动设计，按压距离缩短，按键回弹速度有所提升。

鼠标采用台阶式脚垫和轻量化设计，滑动顺滑感提升，重量约 72g（无图案版重量约 70g）。

R72 Pro Duo 采用中大手对称通用手型设计，适用于趴握、抓握混用玩家；鼠标还配备“无线鼠标电竞助手”，玩家可在应用内进行简单组合设置及编程功能，软件还可显示鼠标电量详情。

产品参数规格如下：

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