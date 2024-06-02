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首页 > 智车之家>新能源汽车

吉利银河 E8 汽车推出不限品牌 1.5 万元置换补贴，可叠加 1 万元国家补贴

2024/6/2 10:06:58 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 2 日消息，吉利银河 E8 系列汽车官宣推出限时 1.5 万元厂家置换补贴活动，活动时间从 2024 年 6 月 1 日到 6 月 30 日。

此次活动涵盖车型如下：

  • 550km 两驱龙腾版（售价：16.58 万元起）

  • 550km Pro（售价：17.58 万元起）

  • 550km Max（售价：18.58 万元起）

  • 665km 星舰远航版（售价：19.88 万元起）

  • 620km 四驱龙腾版（售价：21.58 万元起）

  • 665km 星舰智驾版（售价：21.88 万元起）

  • 620km 星舰性能版（售价：22.88 万元起）

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IT之家附购车权益内容如下：

超级置换礼

  • 不限品牌可享 1.5 万元置换补贴

  • 可同时叠加享受国家以旧换新补贴 1 万元

国家以旧换新报废补贴

  • 1 万元补贴

升舱礼

  • 6000 元选装基金

金融礼

  • 8 万元定额 24 期 0 息或 15% 低首付

  • 5 年超长贷

流量礼

  • 首任车主享受车联网五年不限量不限速

  • 基础流量终身免费

质保礼

  • 首任非营运车主享受三电终身质保

  • 整车 6 年或 15 万公里质保

交付礼

  • 免费赠送充电桩，原厂天幕遮阳帘及豪华脚垫

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关键词：吉利银河E8

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