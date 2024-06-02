吉利银河 E8 汽车推出不限品牌 1.5 万元置换补贴，可叠加 1 万元国家补贴

IT之家 6 月 2 日消息，吉利银河 E8 系列汽车官宣推出限时 1.5 万元厂家置换补贴活动，活动时间从 2024 年 6 月 1 日到 6 月 30 日。
此次活动涵盖车型如下：
550km 两驱龙腾版（售价：16.58 万元起）
550km Pro（售价：17.58 万元起）
550km Max（售价：18.58 万元起）
665km 星舰远航版（售价：19.88 万元起）
620km 四驱龙腾版（售价：21.58 万元起）
665km 星舰智驾版（售价：21.88 万元起）
620km 星舰性能版（售价：22.88 万元起）
IT之家附购车权益内容如下：
超级置换礼
不限品牌可享 1.5 万元置换补贴
可同时叠加享受国家以旧换新补贴 1 万元
国家以旧换新报废补贴
1 万元补贴
升舱礼
6000 元选装基金
金融礼
8 万元定额 24 期 0 息或 15% 低首付
5 年超长贷
流量礼
首任车主享受车联网五年不限量不限速
基础流量终身免费
质保礼
首任非营运车主享受三电终身质保
整车 6 年或 15 万公里质保
交付礼
免费赠送充电桩，原厂天幕遮阳帘及豪华脚垫
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