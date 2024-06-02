拥有 119 年历史，日内瓦车展官宣停办

IT之家 6 月 2 日消息，有着 119 年历史的日内瓦车展将正式停办，这一汽车界传奇盛事宣告落幕。

日内瓦车展组织者在海外社交媒体上表示，由于“持续的行业竞争压力”，原计划 2025 年 2 月 17 日开幕的日内瓦车展将正式取消，不再举办。而 2025 年 11 月开幕的卡塔尔车展将会如期举行。

IT之家注意到，日内瓦车展的停办并非突然，早在 2020 年新冠疫情导致首次停展时，就预示着其艰难的处境。时隔四年后，2024 年的日内瓦车展虽然短暂回归，但现场却星光黯淡，仅有 Lucid、雷诺集团以及部分中国汽车制造商参展，昔日的盛况已不复存在。

主办方委员会主席亚历山大・德・塞纳克朗 (Alexandre de Senarclens) 在一份声明中表示，这是一个令人遗憾的决定，但考虑到行业整体的困难局面、巴黎和慕尼黑车展获得本土车企的大力支持所带来的竞争，以及维持如此大型展会所需的高昂成本，举办日内瓦车展已经变得不可持续。

尽管日内瓦车展在瑞士本土停办，但其品牌却将延续下去。和 2023 年一样，卡塔尔将在 2025 年举办以“日内瓦国际汽车展” (GIMS) 为名的汽车盛会。组委会首席执行官桑德罗・梅斯基塔 (Sandro Mesquita) 对此表示乐观，“卡塔尔首次举办的 GIMS 取得了成功，我们相信凭借原班团队的专业能力和经验，能够再次打造一场汽车界的顶级盛宴。”

“车展仍然受到世界各地部分品牌的欢迎，日内瓦车展在中东地区的影响力也得到了加强，这令人欣慰。” 梅斯基塔总结道。

一个有着悠久历史的汽车展销会就此落幕，不免让人感到惋惜。然而，车展的未来走向也值得商榷。今年年初，Stellantis 集团宣布退出所有北美车展的企业展示。但另一方面，洛杉矶车展去年取得了巨大成功，改装车展 SEMA 也依然人气不减。日内瓦车展的停办或许会引发行业对于车展形式的进一步思考，未来还会有其他车展步其后尘吗？时间将给出答案。

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