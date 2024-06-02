京东 App Store 充值限量立打 9 折，每日多时段可抢

京东 App Store 充值卡旗舰店现已开启 618 活动，App 端每日分时段可领 50-5/100-10/200-20/500-50 元充值卡优惠券：点此领券。

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关于京东 App Store 充值卡旗舰店：

苹果官方充值卡又称 App Store 充值卡，是由资和信电子支付有限公司发行和管理（“发行方”），其充值卡的卡号和卡密均为 16 位（中国区），并且提供 50 元、100 元、200 元、500 元等多种面值。用户在购买后的有效期内，可用于兑换苹果账户余额，可在 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 或 Apple TV 上的 App Store 中浏览和购买应用以及储存空间等用途。 其他国家或地区可能会将“苹果充值卡”称为“App Store 与 iTunes 礼品卡”。 苹果充值卡兑换苹果账户余额，每个身份证每天最多可兑换 5000 元，每年最多 60000 元。

天猫与京东的“App Store 充值卡旗舰店”是购买 App Store 充值卡的官方正规途径，下单后不支持无理由退款。

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