小爱语音控制 + 物理按键：小米智能家庭面板 299 元限时购

小米智能家庭面板去年 10 月开售，官方定价 329 元。

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小米智能家庭面板配备 3.23 英寸臻彩触控屏，采用触控 + 物理按键双形态控制，集智能开关、中控屏、小爱同学、蓝牙 Mesh 网关于一身，家中照明、环境、插座、窗帘等设备状态一目了然。

这款新品具备“强大设备兼容性”，可控制 5500 + 智能设备，可让智能设备联动起来，支持睡眠、观影、离家等多种个性化智能场景自定义。该产品内置蓝牙 Mesh 网关功能，可同时连接 100 个蓝牙 Mesh 设备和 100 个蓝牙子设备。

此外，该产品搭配中枢网关，可打造本地网络控制，官方宣称“提高响应速度与连接稳定性，偶然断网也可触控操作指定设备”。

其他方面，这款新品支持小爱语音控制，配备光敏传感器，采用传统 86 盒尺寸，提供白色、深空灰两款配色，分别采用珠光漆、金属漆工艺。

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