消息称“部分”骁龙 8 Gen 3 手机 / 平板电脑提至“6 月底 - 7 月初”发布

IT之家 6 月 2 日消息，博主 @数码闲聊站 今天透露有几款骁龙 8 Gen3 中端机和骁龙 8 旗舰平板提前了产品发布时间表，相关节点据称“提到 6 月底-7 月初”，以防止产品生命周期被骁龙 8 Gen 4 压缩。

参考评论区及IT之家此前报道，相关“中端机”可能为一加 Ace 3 Pro、iQOO Neo 9s Pro + 等手机，而博主所述的“平板电脑”为一加品牌的可能性较高。

作为参考，iQOO 在 5 月 20 日推出了 iQOO Neo9S Pro 手机，搭载天玑 9300 + 处理器、自研电竞芯片 Q1，618 限时优惠价 2699 元起；而参考数码闲聊站先前透露，iQOO 还将推出搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器的 Neo9S Pro + 机型。

而在一加方面，此前有消息称一加计划在 7 月底推出一加 Ace 3 Pro 手机及一款平板电脑，两款产品均搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器，与博主“时间节点”言论相符，如果相关消息属实，预计两款产品将提前至 6 月底 - 7 月初发布。

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