岚图梦想家私人定制版车型上市：四座布局、配升降娱乐大屏，售 63.99 万元

IT之家 6 月 2 日消息，据“岚图汽车”官方微博，岚图梦想家私人定制版车型目前已经正式上市，该车外观采用双拼色设计，车内则采用四座布局，支持用户进行选装定制，指导价为 63.99 万元。

据IT之家了解，今年陆续问世的腾势 D9 创始版、极氪 009 光辉等高端定制 MPV 车型均采用了四座布局，车内拥有更强调豪华感的配置，例如独立的航空座椅、“大彩电”后排屏幕等等。

而岚图梦想家私人定制版基于 2024 款车型打造，支持个性化选装定制，提供“旭日紫 + 杜若白”、“日耀金 + 玄英黑”两种双色车身及“紫山瑞雪”、“墨玉沙棕”两款内饰，同时配备镀铬轮辋。

座舱方面，该车后排拥有两张独立的航空座椅，同时配备了睡眠头枕。该车车内还拥有升降式后排娱乐大屏、升降式扬声器、车载冰箱等配置，座椅前方则是一块控制车内功能的扶手中控屏，搭载高通 8155 芯片，支持华为 HiCar 功能，采用 L2.5 级智能辅助驾驶系统，还拥有主动夜视系统、遥控泊车、手势识别交互系统等功能。

规格方面，该车长宽高为 5315 x 1985 x 1800 毫米，轴距为 3200 毫米，搭载 1.5T 插混动力，匹配 43 千瓦时电池组，CLTC 工况纯电续航里程 236 公里，综合续航里程可达 1231 公里。

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