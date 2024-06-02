3873 元 + 24 期免息：小米 14 手机 16G+512G 京东自营新低

小米 14 系列手机 2023 年 10 日 26 日开售，16G+512G 版售价 4599 元。

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小米 14 采用 6.36 英寸小尺寸屏，1.61mm 直立边框，搭配圆角设计，可选黑、白、岩石青、雪山粉，四款配色，玻璃版厚 8.29mm 重 193g，纳米皮版厚 8.28mm 重 188g。

小米 14 搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器，采用全新 1+5+2 架构，包括 1× 3.3GHz Cortex-X4 + 3× 3.15GHz Cortex-A720 + 2× 2.96GHz Cortex-A720 + 2× 2.27GHz Cortex-A520。

小米号称骁龙 8 Gen 3 的 CPU 性能提升 32%，功耗降低 34%；GPU 性能提升 34%，功耗降低 38%。小米 14《原神》30 分钟平均帧率 59.53FPS，温度 43.2°C。

影像方面，小米 14 搭载了新一代徕卡 Summilux 镜头，光圈达到了 f / 1.6，采用 7P 非球面高透镜片。此外，小米专为该镜头打造了“光影猎人”影像传感器。

这颗 50MP 传感器名为“光影猎人 900”，尺寸为 1/1.31 英寸，支持 OIS 光学防抖，搭配徕卡光学 Summilux 镜头，号称感光量提升 180%。

此外，小米 14 搭载了 50MP 超广角（三星 S5KJN1） +50MP 长焦（三星 S5KJN1，OIS），前置 32MP（豪威 OV32B）镜头。其中，75mm 徕卡长焦采用浮动镜头，可以拍摄远景、特写。

小米 14 搭载了一块小米联合 TCL 华星研发的 6.36 英寸 2670×1200 OLED 直屏，采用华星 C8 发光材料。

小米 14 屏幕采用了 C8 材料，号称能达到 3000 尼特亮度，支持 1-120Hz 自适应刷新率，整体功耗降低 17%，据称“整个屏幕相比 iPhone 15 Pro 手机，边框更窄、屏幕亮度更高”。

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