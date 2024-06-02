美国新闻媒体联盟致信贸易委员会、司法部，要求调查谷歌在新闻领域的垄断行为

IT之家 6 月 2 日消息，美国“新闻 / 媒体联盟”（News / Media Alliance）本周致信美国联邦贸易委员会和美国司法部，敦促两部门调查谷歌垄断数字新闻出版的行为，并要求阻止谷歌通过其“无处不在”的搜索产品中使用生成式 AI 进行进一步扩张。

“新闻 / 媒体联盟”关注的焦点是谷歌最新推出的“AI Overviews（AI 概述）”，并声称这一功能擅自利用出版商内容对用户的查询作全面回应，因而引起人们的警惕。

该机构表示，谷歌通过利用出版商的专有资料，不仅有可能使内容创作者失去重要的流量，还破坏了数字新闻传播的基本完整性。

“新闻 / 媒体联盟”的总裁兼 CEO 丹尼尔・科菲警告，谷歌“肆意扩张”的行为将带来可怕的后果，“虽然说，人工智能公司和新闻出版物在理想状态下应该共存，但谷歌的胁迫策略破坏了这种微妙的平衡。”科菲更表示，90% 的用户从未涉足过谷歌搜索结果页面以外的地方，并强调了谷歌的蚕食对出版商的生存构成了威胁。

该机构最后总结说，谷歌的行为是一把“双刃剑”，既削弱了新闻出版商的经济生存能力，也降低了用户获取信息的质量。因此，该机构强调迫切需要监管部门的干预，以阻止谷歌的垄断行为，维护新闻生态系统的活力。

据IT之家此前报道，谷歌的“AI Overviews”在今年 I / O 开发者大会上正式推出，主要是让用户通过提问、聊天的方式进行 AI 搜索。谷歌曾宣称，这是其搜索引擎 25 年来最大的更新之一。

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