报告称事故车辆报废率飙升，高级驾驶辅助系统成“帮凶”

IT之家 6 月 3 日消息，据报道，由于维修事故车辆的成本飞涨，目前保险公司将 21% 的碰撞受损车辆判定为报废车辆。相比 1980 年，这一比例增长了五倍。一些专家预测，随着汽车变得更加复杂，该数字可能会飙升至惊人的 30%。

让人意外的是，那些旨在帮助驾驶员避免事故的 ADAS 系统（高级驾驶辅助系统），如今反而成了事故车辆报废率上升的“帮凶”。由于这些系统所包含的技术太过昂贵，保险公司往往认为维修它们得不偿失。

彭博社援引的一份报告称，更换自动紧急制动和车道保持辅助等 ADAS 系统所需的大量传感器和摄像头，以及对这些系统进行校准以使其正常工作，都会使维修成本增加数千美元。再加上劳动力和材料成本上涨导致的普遍维修价格上升，情况更加严峻。

报告指出，尽管电动汽车的维修成本很高，但其报废率仍然低于燃油汽车。不过，随着电动汽车贬值速度加快，这一趋势可能会发生改变。

IT之家注意到，事故车辆报废率上升的赢家是像 Copart 这样的事故车拍卖公司。彭博社指出，Copart 的股价在过去一年飙升了 23%，在过去十年更是暴涨了 1110%。如果 Copart 关于报废车比例将从 21% 上升至 30% 的预测成真，那么他们的生意将会更加红火，至少会持续到汽车制造商最终研发出功能更加强大、能够大幅降低事故发生率的 ADAS 和联网汽车系统为止。

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