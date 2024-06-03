世界最大开源 AI 社区 Hugging Face 曝安全漏洞：部分用户密钥泄露

IT之家 6 月 3 日消息，世界最大的开源 AI 社区 Hugging Face（IT之家注：通称“抱抱脸”）在 5 月 31 日报告了一起安全漏洞事件，其团队检测到对其 Spaces 平台的未经授权访问，可能导致部分用户密钥泄露。

Hugging Face 是世界最大的人工智能和数据科学项目合作平台之一，拥有超过一百万个模型、数据集和人工智能驱动的应用程序。

Hugging Face 发言人在声明中说：“在过去几个月里，我们看到网络攻击的数量明显增加，这可能是因为我们的使用量大幅增长，人工智能正成为主流。技术上很难知道有多少 Spaces 机密被泄露了。”

Hugging Face 已经撤销了受影响的 HF tokens，并建议用户刷新密钥或 token，并改用更安全的细粒度访问令牌。

Hugging Face 还采取了其他安全措施，包括移除组织令牌（提高可追溯性和审计能力）、实施密钥管理服务、增强识别和作废泄露令牌的能力等，并计划在不久的将来完全弃用“经典”读写令牌（ “classic” read and write tokens）。

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